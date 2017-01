ARTE 23:30 bis 00:55 Dokumentation El Mariachi Femenil D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Das Bild des musizierenden, Sombrero und Cowboystiefel tragenden Mariachi in engen, verzierten Hosen gehört zu den populärsten Assoziationen mit der mexikanischen Kultur. Mariachi ist nicht nur die bekannte Musik, welche so leicht und touristisch wirkt, sondern bedeutet auch harte Arbeit für sehr geringen Lohn. Verbunden mit einem besonderen Lebensstil ist die Mariachi-Szene von Männern beherrscht und sieht die Welt aus der Macho-Perspektive. Frauen können sich nur selten unter den Mariachi beweisen, welche Gewalt oft noch als Zeichen von Männlichkeit deuten. Trotzdem gibt es einige Frauen, die sich klar für ein Leben als Mariachi entscheiden. María del Carmen ist eine von ihnen. Vor dem Hintergrund des "Día de los Muertos", dem farbenfrohen und oft bizarren Totenfest, begleitet Regisseurin Doris Dörrie sie und ihre Musikerkolleginnen der Mariachi-Bands "Estrellas de Jalisco" und "Las Pioneras" bei ihren Auftritten auf den Straßen von Mexiko-Stadt. Wenn die Mariachi-Frauen kräftig und laut über Tod, Liebe und Armut singen, erscheinen die schwierigen Dinge des Alltags leichter. Genau wie ihre Lieder ist "Dieses schöne Scheißleben" eine liebevolle Momentaufnahme vom Leben, vom Tod und den Momenten, die dazwischen liegen. Ein Film über die Stärke der Frauen und die Kraft der Musik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: El Mariachi Femenil Regie: Doris Dörrie