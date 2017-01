3sat 21:45 bis 23:10 Komödie Probieren Sie's mit einem Jüngeren A, D 2000 2017-01-29 02:10 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nicolas, ein junger Lebenskünstler, verpflichtet sich, für einige Zeit den jüngeren Mann an der Seite von Erfolgsautorin Karina Norden alias Anna Haslböck zu spielen. Er verspricht auch, sich in dieser Zeit mit keiner anderen Frau sehen zu lassen. In ihrem jüngsten Werk propagiert die attraktive 48-Jährige eine ganz besondere Verjüngungskur: Sie empfiehlt ihren gleichaltrigen Geschlechtsgenossinnen einen jüngeren Lebenspartner. Da will sie selbst mit gutem Beispiel voran gehen. Die Marketingstrategie, die zunächst ganz einfach und nicht ohne Reiz erscheint, entpuppt sich aber bald als äußerst verzwickt. In Michael Kreihsls Verfilmung von Elfriede Hammerls Satire "Probieren Sie's mit einem Jüngeren", für die der Regisseur mit dem Erich-Neuberg-Preis 2001 ausgezeichnet wurde, spielt Senta Berger die Hauptrolle. Der "Jüngere" an ihrer Seite ist Ulrich Reinthaller. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Senta Berger (Anna Haslböck / Karina Norden) Ulrich Reinthaller (Nicolas Auer) Karlheinz Hackl (Wolf Richter) Marianne Nentwich (Ilse Richter) Nadeshda Brennicke (Martina Schwarz) Emmy Werner (Margit) Markus Hering (Daniel) Originaltitel: Probieren Sie's mit einem Jüngeren Regie: Michael Kreihsl Drehbuch: Elfriede Hammerl Kamera: Oliver Bockelberg Musik: Lothar Scherpe Altersempfehlung: ab 12