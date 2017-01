3sat 20:15 bis 21:00 Show Pufpaffs Happy Hour Die Kabarett-Show mit Sebastian Pufpaff und Gästen D 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken Junge Kabarett-Talente und gestandene Kleinkunst-Größen, eine Bar und der bestaussehende Kabarettist Deutschlands als Gastgeber: Das ist Pufpaffs Happy Hour. In der Kulturbrauerei Berlin präsentiert Sebastian Pufpaff mit seinen Gästen eine hochprozentige Mischung aus Kabarett, Comedy und Musik. Langeweile ausgeschlossen! Diesmal mit dabei: Philip Simon, Jilet Ayse, Nico Semsrott, Costa Meronianakis und C. Heiland. Er ist einer der besten Kabarettisten im Land - und einer der schönsten noch dazu: Sebastian Pufpaff. Regelmäßig lädt er gleich- und andersgesinnte Kollegen zur einer Happy Hour des Kabaretts in die Kulturbrauerei Berlin. Neben dem Gastgeber stehen fünf weitere Künstler auf unserer Hochglanz-Bühne und zeigen eine amüsante Mischung aus bissiger Satire, erlesener Komik, unterhaltsamer Comedy und richtig guter Musik. Diese Herrschaften sind diesmal geladen: Philip Simon: völlig wahnsinnig, gefühlvoll und scharfzüngig - Philip Simon beherrscht die Spielarten des Kabaretts mühelos und ist daher immer ein gern gesehener Happy Hour Gast. Jilet Ayse, Deutschlands Integrationsalptraum, erklärt uns ghettolektuell, wie Deutschland tickt. Nico Semsrott, der Melancholiker unter den Spaßkanonen und Träger des Deutschen Kleinkunstpreises 2017 hat Antworten für uns, aber die machen?natürlich?depressiv. Costa Meronianakis: Newcomer und Happy Hour-Frischling mit Tauben-Phobie und obendrein auch noch Grieche aus Frankfurt am Main. C. Heiland, der einzige Musikkabarettist, der das sagenumwobene Omnichord beherrscht. Auf dem japanischen Kultinstrument der Achtziger Jahre trägt C. Heiland Lieder in die Welt, die alles sind, nur nicht gewöhnlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sebastian Pufpaff Gäste: Gäste: Vince Ebert, Jilet Ayse, C. Heiland, Hannes Ringlstetter, Nico Semsrott Originaltitel: Pufpaffs Happy Hour