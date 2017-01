3sat 17:00 bis 18:30 Abenteuerfilm Die Kamine von Green Knowe GB 2009 Nach dem Roman von Lucy M. Boston Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken England, Ende 1944: Der 13-jährige Tolly verbringt die Ferien bei seiner Großmutter, Mrs. Oldknow, auf dem Anwesen Green Knowe. Der Aufenthalt wird zu einer Zeitreise in die Vergangenheit. Julian Fellowes setzt in "Die Kamine von Green Knowe" auf interessante Charaktere und zeichnet zugleich ein pointiertes Bild der britischen Klassengesellschaft des 19. Jahrhunderts. Beim Internationalen Kinderfilmfestival in Chicago gewann der Film zwei Preise. Eines Tages beginnt Mrs. Oldknow, Tolly von den dramatischen Ereignissen zu erzählen, die sich einst auf Green Knowe abgespielt haben. Nach und nach wird Tolly auf magische Weise in diese Vergangenheit hineingezogen: So lernt er die blinde Susan kennen, die Anfang des 19. Jahrhunderts hier lebte. Eines Tages bringt ihr Vater einen entflohenen Sklavenjungen namens Jacob mit. Doch Susans bösartiger älterer Bruder Sefton will Jacob wieder loswerden. Als die Situation sich zuspitzt, bitten Susan und Jacob ihren neuen Freund aus der Zukunft um Hilfe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex Etel (Tolly Oldknow) Eliza Hope Bennett (Susan) Timothy Spall (Boggis) Pauline Collins (Mrs. Tweedle) Maggie Smith (Mrs. Oldknow) Rachel Bell (Perkins) Dominic West (Caxton) Originaltitel: From Time to Time Regie: Julian Fellowes Drehbuch: Julian Fellowes Kamera: Alan Almond Musik: Ilan Eshkeri Altersempfehlung: ab 12