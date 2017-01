Niederlande 1 22:15 bis 22:50 Sonstiges Andere Tijden Sport Jannes van der Wal: De Onbegrepen Dammer NL 2017 HDTV Merken Wie Jannes van der Wal zegt, zegt niet alleen wereldkampioen dammen in 1982, maar ook excentriekeling. Hij stamelde voor de camera bij Mies Bouwman en miste een NK doordat hij in de trein in slaap was gevallen. Met deze Pietje Bell van de denksport was altijd iets te beleven. Maar hij kon ook verschrikkelijk goed dammen. Kenners spreken nog steeds met bewondering over zijn inzicht en zijn aanvallende spelstijl. In 1996, nog maar 39 jaar oud, stierf hij aan leukemie. In deze Andere Tijden Sport schetsen broer en ouders, collega's en vrienden een verrassend en ontroerend beeld van een bijzondere damgrootmeester. In Google-Kalender eintragen Moderation: Tom Egbers Originaltitel: Andere tijden sport