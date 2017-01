Niederlande 1 20:20 bis 21:20 Sonstiges Planet Earth Graslanden GB 2016 HDTV Merken Graslanden bedekken een kwart van al het land en ondersteunen de grootste verzamelingen wilde dieren op aarde. De buitengewone schepsels die hier leven, moeten de meest meedogenloze seizoenen op onze planeet doorstaan. Van de bizar ogende saiga-antilope in Azië, die zelden door mensen wordt gezien, tot de reuzenmiereneter van Brazilië: veel dieren die op graslanden leven, vertonen uitzonderlijke overlevingstechnieken. In de ondergelopen savanne van de Okavango-delta voeren leeuwen gevechten op leven en dood met imposante buffels, rijden prachtige bijeneters als miniatuurjockeys op de rug van struisvogels, terwijl kariboes aan hun grote trek beginnen, waar ze onvermijdelijk het pad zullen kruisen van hun aartsvijand, de poolwolf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Planet Earth II Musik: Jasha Klebe, Jacob Shea, Hans Zimmer