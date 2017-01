TNT Film 06:00 bis 08:25 Actionfilm Flucht ins 23. Jahrhundert USA 1976 16:9 20 40 60 80 100 Merken Das Jahr 2274 wirkt auf den ersten Blick idyllisch es gibt nur einen Haken: die Lebensdauer ist begrenzt. Ein Computer überwacht die Einwohner, sobald jemand das 30. Lebensalter erreicht, wird sein Leben in einer quasi-religiösen Zeremonie ausgelöscht. Nicht jeder gibt sich mit dieser Regelung zufrieden. Menschen, die versuchen, vor diesem Schicksal zu fliehen, werden "Läufer" genannt, während "Sandmänner" dazu angesetzt werden, diese Läufer zu jagen und zu eliminieren. Sandmann Logan (Michael York) erhält, kurz nachdem er die Läuferin Jessica (Jenny Agutter) kennenlernt, den Auftrag, selbst zum Läufer zu werden um so deren Zufluchtsort aufzuspüren. Der Science-Fiction-Klassiker basiert auf der Romanvorlage von William F. Nolan und George Clayton Johnson. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael York (Logan) Jenny Agutter (Jessica) Richard Jordan (Francis) Roscoe Lee Browne (Box) Farrah Fawcett-Majors (Holly) Peter Ustinov (Greis) Michael Anderson jr. (Doc) Originaltitel: Logan's Run Regie: Michael Anderson Drehbuch: David Zelag Goodman Kamera: Ernest Laszlo Musik: Jerry Goldsmith