BR Fernsehen 20:15 bis 21:45 Tanz Der Komödienstadel Foulspui D 2008 Stereo Untertitel 16:9 In der Metzgerei Bratschlegel fiebert man großen Ereignissen entgegen: Tochter Susi steht kurz vor der Hochzeit mit Eros, einem viel älteren Italiener, der dem Geschmack von Susis Mutter Irma gar nicht entspricht. Susi und Eros sind sich einig, dass sie mit dem ersten gemeinsamen Sex bis zu ihrer Hochzeitsnacht warten wollen. Metzgermeister Emmeran Bratschlegel treibt jedoch im Moment etwas ganz anderes um: Er ist Präsident des lokalen Fußballvereins und der empfängt am Wochenende den großen FC Bayern zu einem Benefizspiel. Emmeran will alles richtig machen, den Sport und die Gemütlichkeit verbinden. Deshalb lädt er die Bayern-Mannschaft vor dem Spiel zu einem Weißwurstfrühstück ein. Der Trainer von Emmerans Fußballverein ist Susis Freund Eros - er hat selbst einmal für den FC Bayern gespielt. Am Tag des großen Spiels überschlagen sich die Ereignisse: Susi stellt fest, dass sie schwanger ist - von Eros kann das Kind nicht stammen. Und Emmerans Weißwurstfrühstück hat fatale Konsequenzen ... Schauspieler: Alexander Duda (Emmeran Bratschlegel) Bettina Redlich (Irma Bratschlegel) Eva-Maria Reichert (Susi Bratschlegel) Christian K. Schaeffer (Eros Kabanossi) Simon Pearce (Otto) Julia Urban (Erika) Heide Ackermann (Frau Sonnleitner) Originaltitel: Der Komödienstadel Regie: Matthias Kiefersauer Drehbuch: Gerhard Loew Kamera: Stefan Wolff