Silverline 03:55 bis 05:25 Horrorfilm Zombie Warz USA 2011 20 40 60 80 100 Merken Drei Jahre nach dem Krieg ist die USA komplett zerstört. Die Zivilisation spaltet sich in Anarchie und Tribalismus. Der Soldat mit Namen Michael kommt endlich nach Hause, findet aber seine Frau ermordet und seine Tochter verschleppt wieder. Der Kidnapper entpuppt sich als ein grausamer Priester, der Oberhaupt eines Stammes ist. Mit einer Gruppe von Überlebenden macht er sich auf den Weg um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bethany Berryessa (Badass Raider Bitch) Ron Berryessa (Frank) Steven Berryessa (Alpha Infected) Teresa Berryessa (Suicide / Dead Infected) John Dallas Birchfield (Boxer / Guard) Catherine Birdsong (Slave Girl 1) Olivia Bishop (Elena) Originaltitel: Falls the Shadow Regie: Steven Berryessa Drehbuch: Steven Berryessa Musik: Paul Thomas Lowder Altersempfehlung: ab 18