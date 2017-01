Silverline 07:05 bis 08:30 Actionfilm Blood of Redemption USA 2013 20 40 60 80 100 Merken Das kriminelle Grimaldi-Imperium hat seit Jahrzehnten die Stadt beherrscht, unterstützt von der Regierung, mit der ein geheimer Deal besteht. Doch durch einen Verräter in der Organisation bricht alles zusammen, der Kopf der Familie wird getötet, der Sohn wandert ins Gefängnis. Drei Jahre später. Der Sohn Quinn Forte (Billy Zane, "Tal der Wölfe") wird aus dem Knast entlassen, er will alles hinter sich lassen und ein neues Leben beginnen, doch seine Feinde wollen ihn für immer aus dem Verkehr ziehen. Anstatt zu fliehen, holt er sich die Hilfe von Axel (Dolph Lundgren, "The Expendables 1-3"), einem treuen Gefolgsmann der nun zerstörten Familie. Sie stellen sich dem übermächtigen Gegner und versuchen herauszufinden, wer damals für den Umsturz verantwortlich war. Eine blutige Überraschung erwartet sie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dolph Lundgren (Axel) Billy Zane (Quinn) Gianni Capaldi (Kurt) Vinnie Jones (Campbell) Robert Davi (Hayden) Robert Miano (Serge) Massi Furlan (Boris) Originaltitel: Blood of Redemption Regie: Giorgio Serafini, Shawn Sourgose Drehbuch: Giorgio Serafini, Shawn Sourgose, Rey Reyes Kamera: Marco Cappetta Musik: Riccardo Eberspacher Altersempfehlung: ab 16