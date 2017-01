Niederlande 2 07:25 bis 07:55 Sonstiges De Kist Wouke van Scherrenburg NL 2017 HDTV Merken Voormalig politiek verslaggever Wouke van Scherrenburg (70) krijgt het Spaans benauwd bij de aanblik van de kist. Woukes ouders zijn inmiddels allebei overleden. Haar vader had Parkinson en kreeg een zwaar hartinfarct. Wouke ziet zichzelf niet als 'oud'. Ze rookte als een ketter, maar is ermee gestop nadat haar longen in prima conditie bleken te zijn. Als Wouke op haar leven terugkijkt, is de periode na haar scheiding het zwaarste geweest, voor haar en haar kinderen. "Ik was alleen en werkte veel; een fulltimebaan in de journalistiek. Dat was knokken. Ik ben er toch een jaar of twee als moeder niet op een goede manier voor mijn kinderen geweest. Maar, ze waren altijd verzekerd van mijn liefde." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kefah Allush Originaltitel: De kist