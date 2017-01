ZDF 23:30 bis 01:30 Thriller Stieg Larsson: Verdammnis S, DK, D 2009 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Computer-Hackerin Lisbeth befindet sich auf der Flucht, weil sie für drei Morde verantwortlich gemacht wird. Enthüllungsjournalist Mikael Blomkvist versucht, ihren Namen reinzuwaschen. Doch das ist nicht so einfach, zumal Lisbeth untergetaucht ist. Bei seinen Nachforschungen erfährt der Journalist mehr über die grausame Vergangenheit der Hackerin. Hochspannung verspricht auch der zweite Teil der Millennium-Trilogie, "Verdammnis". Mikael Blomkvist (Michael Nyqvist) und Lisbeth Salander (Noomi Rapace) haben seit einem Jahr keinen Kontakt mehr gehabt. Das ändert sich schlagartig, als Mikael während seiner Ermittlungen zu dem Thema Frauenhandel auf drei Leichen stößt. Alle wurden mit derselben Waffe ermordet, auf der sich seltsamerweise Lisbeths Fingerabdrücke befinden. Lisbeth muss untertauchen, da sich eine mediale und polizeiliche Hetzjagd anbahnt. Mikael, der an ihre Unschuld glaubt, bemüht sich, den wahren Täter zu finden und stößt dabei auf die grausame Vergangenheit von Lisbeth. Zalachenko (Georgi Staykov), der größte Verbrecher Schwedens, ist Drahtzieher des Frauenhandels und dazu auch noch Lisbeths Vater. Als diese ihren leiblichen Vater ausfindig macht, um sich endlich an ihm zu rächen, lernt sie auch ihren Halbbruder kennen. Sie wird von den beiden überwältigt, schwer verletzt und lebendig begraben. Im Gegensatz zu seiner Schauspielpartnerin Noomi Rapace, die nach ihrem Erfolg als Hacker-Queen Lisbeth Salander in Hollywood Karriere machte, ging es für Schweden-Star Michael Nyqvist entspannt weiter. Der Adoptivsohn einer Schriftstellerin und eines Anwalts konnte im Jahr 2004 mit dem Überraschungserfolg "Wie im Himmel" auf sich aufmerksam machen. In seiner Rolle als ausgebrannter Dirigent, der in sein Heimatstädtchen zurückkehrt und mit einem kleinen Kirchenchor wieder neue Lebensfreude findet, spielte er sich in die Herzen zahlloser weiblicher Kinogänger. Nach der Millennium-Trilogie klingelten Hollywoods Casting-Agenten auch bei ihm durch, doch zu mehr als kleinen Rollen als Bösewicht an der Seite von Sigourney Weaver ("Atemlos") oder Tom Cruise ("Mission: Impossible - Phantom Protokoll") reichte es meist nicht. Mehr nach dem Geschmack seiner weiblichen Fans dürfte da die Rolle des charmanten Geschäftsmanns in der französischen Romanze "La Ritournelle" gewesen sein, in der er das Herz einer Landpomeranze (Isabelle Huppert) erobert. Unter der Regie des Deutschen Florian Gallenberger spielte er außerdem gemeinsam mit Emma Watson und Daniel Brühl in dem Politdrama "Colonia Dignidad", in dem er dem Sektenführer Paul Schäfer ein unheimliches Antlitz verlieh. Am Montag, 30. Januar 2017, folgt der dritte und letzte Teil: "Vergebung". Das ZDF Montagskino zeigt die Kinofassungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Noomi Rapace (Lisbeth Salander) Michael Nyqvist (Mikael Blomkvist) Lena Endre (Erika Berger) Peter Andersson (Nils Bjurman) Georgi Staykov (Alexander Zalachenko) Sofia Ledarp (Malin Erikson) Michalis Koutsogiannakis (Dragan Armanskij) Originaltitel: The Girl Who Played with Fire Regie: Daniel Alfredson Drehbuch: Jonas Frykberg, Stieg Larsson Kamera: Peter Mokrosinski Musik: Jacob Groth Altersempfehlung: ab 16