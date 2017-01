ZDF 20:15 bis 21:45 Melodram Frühling - Schritt ins Licht D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das ZDF zeigt 2017 gleich drei neue Filme aus der „Herzkino“- Reihe mit Simone Thomalla als Dorfhelferin Katja: In der ersten Folge bekommt es Katja mit den gehörlosen Holzschnitzern Elisabeth und Hans Lohmeyer zu tun. Deren Tochter Inga ist ihr Tor zur hörenden Welt. Niemand ahnt, dass die junge Frau eine begnadete Sängerin ist … Die weiteren Folgen der gefühlvollen Reihe werden am 26. Februar und 12. März ausgestrahlt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simone Thomalla (Katja Baumann) Carolyn Genzkow (Kiki Baumann) Marco Girnth (Mark Weber) Merab Ninidze (Cem) Cordula Zielonka (Inga Lohmeyer) Ottokar Lehrner (Hans Lohmeyer) Saskia Vester (Elisabeth Lohmeyer) Originaltitel: Frühling - Schritt ins Licht Regie: Thomas Jauch Drehbuch: Natalie Scharf Kamera: Florian Schilling Musik: Christoph Zirngibl