KI.KA 07:15 bis 07:50 Trickserie Matzes Monster Schwer verschimmelt / Das Müllmonster / Monströse Hypnose F, I, NL 2009 Stereo 16:9 Live TV Merken Schwer verschimmelt: Matzes Eltern müssen ein neues Telefon besorgen da das alte von einem Monsterchen verschluckt wurde. Hungrig wie es ist, folgt es Mustermanns heimlich in den Laden in der Hoffnung, noch mehr zu fressen zu kriegen. Doch ein Schimmelmonster verschlägt ihm schlagartig der Appetit. Das Müllmonster: Hübschheim ist in Alarmbereitschaft! Ein gewaltiges Müllmonster terrorisiert Bürger wie Müllmänner, indem es alles unter Müll setzt. Kann es normalsterblichen Müllleuten gelingen, diese kräftige Kreatur zu stoppen und wieder Ordnung in die Stadt zu bringen? Monströse Hypnose: Matze besucht mit seinem Vater Markus und Freundin Sonja den Aquazoo. Erstaunt stellen sie fest, dass alle Wärter hypnotisiert sind. Als sie selbst den Oberwärter in Trance vorfinden, ist gewiss, dass sich unter den Fischen im Aquarium ein Monster befindet. Sieht so aus, als müsste die Monster-Agentur hier ein wenig Tiefseefischen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Matt et les Monstres Regie: Grégory Panaccione Drehbuch: Thierry Gaudin, Yves Coulon, Jean-Philippe Robin Musik: Laurent Aknin