Das Erste 04:50 bis 05:30 Magazin Weltspiegel Auslandskorrespondenten berichten USA: Regieren per Dekret - Donald Trump eine Woche im Amt / Ukraine: Cyberkrieg / Philippinen: Präsident Duterte und die Opfer seines "Kriegs gegen Drogen" / Großbritannien: Notstand in der Notaufnahme - Gesundheitssystem vor dem Infarkt / Gambia: Wie ein T-Shirt die Demokratie bringt / China: Wie geht es dem krebskranken Mädchen Hou Fei? D 2017 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Ob von aktuellen politischen Entwicklungen, neuen oder schon lange andauernden kriegerischen Konflikten, gesellschaftlichen Veränderungen oder Gewalttaten, Flüchtlingsdramen oder Hungersnöten, Natur- und Umweltkatastrophen oder gravierenden Folgen des Klimawandels, die Korrespondenten der ARD-Studios berichten zu ganz unterschiedlichen Themen aktuell und umfassend aus allen Regionen der Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Cichowicz Originaltitel: Weltspiegel