Das Erste 20:15 bis 21:45 Krimi Tatort Söhne und Väter D 2017 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Drei Schüler spielen nachts im Beerdigungsinstitut einen makabren Streich, um ihrem verstorbenen Lehrer postum ihre Verachtung zu zeigen. Einer von ihnen, Enno, schläft volltrunken auf einer Rollbahre ein und wird am nächsten Morgen tot aufgefunden – erfroren in der Kühlkammer. Stellbrink findet schnell heraus, dass Ennos Tod kein Unfall war. Der Kommissar und seine Kolleginnen Lisa Marx und Mia Emmrich ermitteln im Freundeskreis des toten Jungen und stoßen auf einige problematische Vater-Sohn-Konstellationen. – Der Titel kann als Anspielung auf den berühmten Roman „Väter und Söhne“ (1861) von Iwan Turgenew verstanden werden. Dort stehen Generationskonflikte im Mittelpunkt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Devid Striesow (Jens Stellbrink) Elisabeth Brück (Lisa Marx) Hartmut Volle (Horst Jordan) Sandra Steinbach (Nicole Dubois) Sandra Maren Schneider (Mia Emmrich) Emilio Moutaoakkil (Karim Löscher) Jophi Ries (Jean Carlinó) Originaltitel: Tatort Regie: Zoltan Spirandelli Drehbuch: Michael Vershinin, Zoltan Spirandelli Kamera: Wolf Siegelmann Altersempfehlung: ab 12