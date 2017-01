Das Erste 13:30 bis 15:00 Melodram Unter weißen Segeln - Abschiedsvorstellung D 2005 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kapitän Bernd Jensen (Horst Janson) von der "Star Clipper", einem stattlichen Viermaster, der die Nostalgie traditioneller Segelschoner mit dem Komfort eines modernen Luxus-Kreuzfahrtschiffs verbindet, muss einmal mehr auch die privaten Probleme seiner Passagiere lösen helfen. Kopfzerbrechen bereitet dem Kommandanten obendrein seine Cruisedirektorin Marlene (Christine Neubauer). Mit dem berühmten Konzertpianisten Caspari (Michael Degen) hat Jensen einen ungewöhnlichen Gast an Bord, dessen Wohl dem Kapitän sehr am Herzen liegt. Tief beunruhigt von Symptomen Multipler Sklerose, die ein Ende seiner Karriere bedeuten würde, will Caspari sich an Bord des Segelschiffes mit seinen beiden Exfrauen Vera (Gila von Weitershausen) und Ruth (Claudia Messner) versöhnen. Dummerweise hat er den beiden nichts von seinem Plan erzählt. So schlagen verständlicherweise die Wogen hoch, als die Ärztin Vera, an deren Seite er ein gefeierter Pianist wurde, und Ruth, die jüngere Konzertagentin, die er dann heiratete, einander an Bord begegnen. Aber auch die sonst immer feinfühlig vermittelnde Cruisedirektorin Marlene kann diesmal nur gebremst ausgleichen, da sie selbst dem faszinierenden Ägypter Yussuf (Oliver Tobias) mit Herz und Verstand verfallen ist, der ihr ein Leben wie aus 1001 Nacht verspricht. Und auch das Leben des verwitweten Kfz-Meister Kwiatkowski (Ingo Naujoks) gerät aus den Bahnen, als er auf dem Schiff Frau Probst (Roswitha Schreiner) begegnet. Eigentlich mit dem Auftrag seiner verstorbenen Frau beschäftigt, Sand von den Pyramiden für ihr Grab in Berlin zu holen, verliebt sich der schüchterne Witwer in die charmante Reisebegleiterin. Beide haben aber bald den Eindruck, als ob die Verstorbene aus dem Jenseits gegen ihre Romanze protestiert. Für "Unter weißen Segeln - Abschiedsvorstellung" drehte Regisseur Walter Bannert in Alexandria, Kairo, Suez, Gizeh und in Berlin. Horst Janson als schneidiger Kapitän und Christine Neubauer als umsichtige Cruisedirektorin verwöhnen die Passagiere an Bord des luxuriösen Viermasters "Star Clipper". Zur prominenten Besetzung zählen überdies Michael Degen, Gila von Weitershausen, Claudia Messner, Ingo Naujoks, Roswitha Schreiner sowie Oliver Tobias. Einen weiteren Film der Reihe zeigt unmittelbar im Anschluss: "Odysse der Herzen". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Degen (George Caspari) Gila von Weitershausen (Dr. Vera Lindau) Claudia Messner (Ruth Bach) Roswitha Schreiner (Cornelia Probst) Ingo Naujoks (Axel Kwiatkowski) Horst Janson (Kapitän Bernd Jensen) Christine Neubauer (Marlene) Originaltitel: Unter weißen Segeln - Abschiedsvorstellung Regie: Walter Bannert Drehbuch: Hartmann Schmige Kamera: Thomas Merker Musik: Music Works Altersempfehlung: ab 6