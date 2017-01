Das Erste 11:00 bis 12:00 Märchenfilm Tischlein deck dich D 2008 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Von der gefräßigen Ziege veräppelt und von kaum jemandem ernst genommen, will Max seinem Vater und der schönen Lotte endlich beweisen, dass er zu etwas nütze ist. So schnürt er sein Bündel und zieht wie seine großen Brüder Emil und Jockel los, um ein Handwerk zu erlernen. Doch der Weg durch die Welt ist steinig: Im Wald lauern ihm die Räuber auf. Auch der arme Schneider, der Max auf Drängen seiner Frau als Lehrling angenommen hat, ist unzufrieden: Max stellt sich sehr ungeschickt an und näht nur Unfug zusammen. Doch plötzlich werden Max' neuartige Latzhosen zur Mode - und die Schneidersleut wohlhabend. Zufrieden macht sich Max auf den Weg zurück zum Vater. Im Reisegepäck einen Knüppel-aus-dem-Sack, den ihm sein Meister zum Abschied geschenkt hat, und im Herzen die Sehnsucht nach Lotte. In einem Wirtshaus trifft er seine Brüder wieder. Auch Emil und Jockel haben ihre Lehrzeit beendet und wollen nach Hause. Aber die gierigen Wirtsleute haben die Abschiedsgeschenke ihrer Meister geklaut. Nun muss Max beweisen, was in ihm steckt, um das magische Tischlein-deck-dich und den Goldesel wiederzubeschaffen. Was er nicht ahnt: Die Zeit drängt, denn zu Hause ist Lotte schon einem anderen versprochen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Remo Schulze (Max Klopstock) Linn Sara Reusse (Lotte) Franz-Xaver Brückner (Emil Klopstock) Christian Polito (Jockel Klopstock) Helmut Zierl (Vater Klopstock) Karin Thaler (Lottes Mutter) Winfried Glatzeder (Schneider) Originaltitel: Tischlein deck dich Regie: Ulrich König Drehbuch: David Ungureit Kamera: Ludwig Franz Musik: Andreas Weidinger, Christoph Zirngibl Altersempfehlung: ab 6