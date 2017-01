Das Erste 07:10 bis 08:10 Magazin Tigerenten Club Der Club zum Mitmachen Downhill-Einrad D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Downhill-Einrad mit Merle Eichholz und Lisa von Wachter und Youtube-Star Lukas Rieger Hohe Geschwindigkeiten, steile Abhänge und dennoch die Balance halten: Im "Tigerenten Club" erzählen die beiden Downhill-Einradfahrerinnen Merle Eichholz und Lisa von Wachter den Moderatoren Muschda und Malte von ihrem Sport. Doch nicht nur das: Für Aufregung sorgt Youtube-Star Lukas Rieger, der im Studio seinen aktuellen Song "Bring Me To Life" performt. Und für Spannung und Aufregung sorgen natürlich auch die Tigerenten und Frösche: Zwei Schulklassen kämpfen um den goldenen Tigerenten-Pokal und um Spendengelder für einen guten Zweck! Merle und Lisa beweisen viel Mut und Konzentration, wenn sie auf ihren Einrädern steile Waldhänge hinunterbrettern. Diese Woche legen die beiden Schülerinnen einen kurzen Zwischenstopp im "Tigerenten Club" ein. Dort erklären sie den Zuschauern die Besonderheiten ihrer Downhill-Einräder und zeigen spektakuläre Tricks wie den Side-Hopp oder den Wheel-Walk. Damit sie sich dabei nicht verletzen, ist eine gute Ausrüstung natürlich Pflicht! Außerdem gibt's hilfreiche Tipps für alle Anfänger und Interessierten. Außerdem zu Besuch im "Tigerenten Club": Youtube-Star und Mädchenschwarm Lukas Rieger! Er singt seinen Song "Bring Me To Life" aus seinem ersten Studioalbum "Compass", für dessen Produktion er in Los Angeles unter anderem die Produzenten von Justin Bieber und Selena Gomez kennen lernen durfte. Die beiden Moderatoren Muschda Sherzada und Malte Arkona fiebern mit, welche Schulklasse den goldenen Pokal und die Spende für ein Hilfsprojekt gewinnt. Dieses Mal kämpfen die Tigerenten von der "Montessori-Schule" in Hofheim-Marxheim (Hessen) gegen die Frösche von der "Gemeinschaftsschule Eppelborn" (Saarland). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Merle Eichholz, Lisa von Wachter, Lukas Rieger (Youtube-Star) Originaltitel: Tigerenten-Club