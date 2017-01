ZDFinfo 07:25 bis 08:10 Dokumentation The Wanted - Auf Verbrecherjagd Autoknackern auf der Spur GB 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Die Sondereinheit in Manchester ermittelt gegen mutmaßliche Autodiebe. Die jungen Verdächtigen sollen über einen Zeitraum von neun Monaten 14 Autos gestohlen haben. Fahndungsarbeit auch in Leeds. Die Ermittler vollstrecken Haftbefehle wegen mutmaßlichen Drogenhandels und unerlaubten Waffenbesitzes. Und ihre Kollegen in Manchester haben es mit einer Serie von brutalen Raubüberfällen zu tun. Täglich fahndet die Polizei der Grafschaften Manchester und West Yorkshire nach Straftätern. Für die Reportage-Reihe "The Wanted Auf Verbrecherjagd" gewähren die Einheiten exklusiven Zugang zu ihren Einsätzen. Während es die uniformierten Polizisten häufig mit Kleinkriminellen zu tun haben, macht die Kriminalpolizei vor allem Jagd auf mutmaßliche Drogenhändler. Bei ihren Einsätzen erleben sie regelmäßig menschliche Dramen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Wanted