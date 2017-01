MDR 22:25 bis 23:55 Krimi Donna Leon - Vendetta D 2000 Nach dem gleichnamigen Roman von Donna Leon Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken In Venedig wird ein einflussreicher Rechtsanwalt ermordet. Commissario Brunetti erhält von einem Kollegen aus Padua einen Tipp und verfolgt eine Spur ins Prostituiertenmilieu. Dann aber wird ihm überraschend der Fall entzogen. Als Brunettis Tochter ein Videoband zugespielt bekommt, findet der Kommissar heraus, dass die Kanzlei des Ermordeten Gewaltpornos verbreitete, für deren Herstellung Frauen vor der Kamera ermordet werden. Die Kunden dieser Filme sind in den höchsten Regierungskreisen zu finden. Der prominente venezianische Anwalt Carlo Trevisan (Achille Brugnini) wird in einem Zugabteil erschossen. Commissario Brunetti (Joachim Król) und sein Assistent Vianello (Karl Fischer) sind erstaunt, dass weder Trevisans Frau Franca (Gudrun Landgrebe) noch Tochter Francesca (Maria Silvia de Carlo) um den Toten trauern. Brunetti findet heraus, dass Franca mit Martucci (Miguel Herz-Kestranek), dem Stellvertreter ihres Mannes, der die polizeilichen Ermittlungen nach Kräften behindert, ein Verhältnis hatte. Vianello ist von Martuccis Mafiakontakten überzeugt, findet aber keine Beweise. Überraschend erhält der Commissario einen Anruf seines Kollegen Della Corte (Heinz Hoenig) aus Padua, der Brunetti auf eine Parallele zwischen dem Fall Trevisan und dem rätselhaften Tod eines reichen Steuerberaters aus Padua hinweist. Regina Ceroni (Maja Maranow), eine frühere Mitarbeiterin Trevisans, hatte sich regelmäßig mit dem Steuerberater in Padua getroffen. Sie führt inzwischen ein Reisebüro, zu dessen Hauptkunden der ermordete Anwalt zählte. Es erhärtet sich der Verdacht, dass das Reisebüro der illegalen Einschleusung vorwiegend osteuropäischer Frauen dient, die von ihren Zuhältern ausgebeutet werden. Doch als Trevisans Stellvertreter Martucci ebenfalls erschossen wird, steht Brunetti erneut vor einem Rätsel. Gegen den Willen ihrer Mutter (Barbara Auer) mischt sich Brunettis Tochter Chiara (Laura-Charlotte Syniawa), die mit Trevisans Tochter Francesca in dieselbe Klasse geht, in die Ermittlungen ein. Francesca spielt der Tochter des Commissarios ein Videoband zu, nach dessen Sichtung Brunetti erstmals in seinem Berufsleben die Fassung verliert. Die seit 1981 in Venedig lebende US-Amerikanerin Donna Leon hat mit der Figur des charmanten und sensiblen Commissario Brunetti einen Ermittler ersonnen, dem "bereits der Rang eines Maigret zugesprochen wird" (FAZ). Die Adaption ihres prachtvoll in Szene gesetzten Bestsellerkrimis entstand am Originalschauplatz Venedig. Die atemberaubend spannende Verfilmung glänzt mit einer hochkarätigen Besetzung, zu der u.a. in der Rolle des eitlen Vice-Questore Patta Michael Degen gehört. Ihm gratuliert das MDR FERNSEHEN zum 85. Geburtstag. Der gebürtige Chemnitzer, verfolgt wegen seiner jüdischen Herkunft, überlebt die nationalsozialistische Gewaltherrschaft in Berlin zusammen mit seiner Mutter unter falscher Identität im Versteck bei nichtjüdischen Freunden. Bereits 1946 beginnt er eine Schauspielausbildung am Deutschen Theater im damaligen sowjetischen Sektor Berlins. Dort erhält er auch sein erstes Engagement. 1949 emigriert er auf Wunsch seiner Mutter in den jungen Staat Israel, dessen Staatsbürgerschaft der zuvor Staatenlose erhält. Nach zwei Jahren kehrt Michael Degen nach Berlin ans Deutsche Theater zurück. In den nächsten Jahrzehnten hat er zahlreiche Engagements in Köln, Frankfurt am Main, Berlin, München, Salzburg, Hamburg und Wien. Dem Fernsehpublikum wird Michael Degen erst durch seine Rolle in Franz Peter Wirths Mehrteiler nach Thomas Mann "Die Buddenbrooks" (1978) bekannt. In den 1980er-Jahren folgen Fernsehfilme wie Dieter Wedels "Mittags auf dem roten Platz" (1983), Peter Beauvais' "Die ewigen Gefühle" (1984) und Michael Kehlmanns "Geheime Reichssache" (1987). Für viele Fernsehzuschauer bleibt er am nachhaltigsten durch "Diese Drombuschs", eine der populärsten Serien der späten 1980er-Jahre, in Erinnerung. Außerdem ist er in der ARD-Krimireihe Donna Leon in der Rolle des eitlen Vice-Questore Patta sehr In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joachim Król (Commissario Guido Brunetti) Barbara Auer (Paola Brunetti) Karl Fischer (Sergente Lorenzo Vianello) Michael Degen (Vice-Questore Patta) Heinz Hoenig (Capitano della Corte) Maja Maranow (Regina Ceroni) Gudrun Landgrebe (Franca Trevisan) Originaltitel: Donna Leon - Vendetta Regie: Christian von Castelberg Drehbuch: Arthur Michel Kamera: Reinhard Schatzmann Musik: Ulrich Reuter Altersempfehlung: ab 12