Disney Cinemagic 03:30 bis 05:20 Abenteuerfilm Descendants - Die Nachkommen USA 2015 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Dort sind sie von einer Barriere, die den Gebrauch von Magie verhindert, umgeben. 20 Jahre später steht die Krönung von Ben bevor, dem Sohn von Belle und dem Biest. Als seine erste Amtshandlung möchte Ben den Kindern, die auf der Insel der Verlorenen gross wurden, die Chance geben, in Auradon zu leben. Obwohl sie skeptisch sind, unterstützen seine Eltern diese Idee. Die ausgewählten Kinder sind: Carlos, Sohn von Cruella de Vil, Jay, der Sohn von Dschafar, Evie, die Tochter der bösen Königin Grimhilde, und Mal, Tochter von Maleficent. Da kommt die hinterhältige Maleficent, die den vier eine Nachricht überbringt, in der Hoffnung, dass damit die Bösen wieder an die Macht gelangen. Ob Malefiecents Plan aufgeht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dove Cameron (Mal) Cameron Boyce (Carlos) Booboo Stewart (Jay) Sofia Carson (Evie) Kristin Chenoweth (Maleficent) Sarah Jeffery (Audrey) Keegan Connor Tracy (Belle) Originaltitel: Descendants Regie: Kenny Ortega Drehbuch: Josann McGibbon, Sara Parriott Kamera: Thomas Burstyn