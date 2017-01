Disney Cinemagic 23:30 bis 23:50 Trickserie Arielle die Meerjungfrau Abenteuer mit Frechdachs USA 1992 Stereo 16:9 HDTV Merken Frechdachs, ein verwaister Meerjunge, sucht Anschluß und gerät dabei an den gefährlichen Lobster Mobster. Er soll Essen von König Tritons Bankett stehlen, wird aber von Arielle erwischt. Sie erkennt, das er eigentlich ein rechter Kerl ist. Das nutzt Lobster Mobster aus und nimmt sie gefangen. Mit Hilfe von Sebastian rettet Frechdachs Arielle und zeigt seine wahre Persönlichkeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Little Mermaid Regie: Jamie Mitchell Drehbuch: Patsy Cameron, Peter Beagle, Tedd Anasti Musik: Dan Foliart, Robby Merkin, Steve Gelfand