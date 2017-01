Disney Cinemagic 20:15 bis 21:45 Trickfilm Toy Story 2 USA 1999 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Cowboy Woody wurde entführt! Da gibt es für seinen besten Freund Buzz Lightyear nur eins: raus aus der Spielzeugkiste, rein ins große Rettungsabenteuer! Und mit dabei sind alle witzigen, chaotischen und tapferen Spielzeuge aus Andys Zimmer. Sie riskieren alles, um ihren Freund aus den Händen des skrupellosen Spielzeughändlers Al zu befreien. Der will Woody als Sammlerstück an ein japanisches Museum verkaufen! Ihre spannende Suche führt über gefährliche Kreuzungen, in gigantische Spielzeuggeschäfte und durch abgrundtiefe Fahrstuhlschächte. Doch als sie Woody endlich finden, ist es fast zu spät. Ihre Chancen, in der feindlichen Großstadt zu überleben, sind minimal, ihr Wettlauf gegen die Zeit scheint aussichtslos - aber für die Rettung ihres besten Freundes riskieren sie ihr Leben! Die schier ausweglose Mission, Woody vor dem lebenslangen Gefängnis im gläsernen Museumskäfig zu bewahren, kann nur einem vielleicht gelingen: Captain Buzz Lightyear! Er ist der Anführer einer unerschrockenen Gang, die sich aufmacht, die wohl spektakulärste Rettungsaktion aller Zeiten zu vollbringen. Doch als Captain Buzz Lightyear, Charlie Naseweis, Slinky, Rex und Specki endlich am Ziel sind, zeigt sich der wenig begeistert, denn in Jessie, dem Cowgirl, Bully, dem Pferd, und Stinke-Piet, dem Goldgräber - Sammlerstücke des skrupellosen Geschäftsmannes Al - hat Woody neue Freunde gefunden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Peer Augustinski (Woody) Walter von Hauff (Buzz) Carin C. Tietze (Jessie) Erik Schumann (Stinke-Piet) Hartmut Neugebauer (Charlie Naseweis) Gerd Potyka (Slinky Dog) Ernst Wilhelm Lenik (Rex) Originaltitel: Toy Story 2 Regie: John Lasseter Drehbuch: Rita Hsiao, Doug Chamberlain, Chris Webb, Andrew Stanton Kamera: Sharon Calahan Musik: Randy Newman