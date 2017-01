History 20:15 bis 21:10 Dokumentation Mythen der Geschichte Die Überreste der Johanna von Orleans GB, AUS 2012 Stereo 16:9 Merken Dr. Philippe Charlier stand vor einer großen Herausforderung. Er wollte hinter die Wahrheit der sterblichen Überreste von Frankreichs berühmtester Frau, Johanna von Orleans, kommen. Sie hatte die Engländer in der Schlacht bei Orleans besiegt, doch ein späterer Prozess endete für sie mit der Verbrennung auf dem Scheiterhaufen. Eine forensische Analyse der Überreste brachte allerdings Ergebnisse, die nicht ins 15. Jahrhundert passten. Die Altersbestimmung ergab, dass die Knochen aus der Zeit des vorchristlichen 7. oder 8. Jahrhundert stammten, also eher zu einer ägyptischen Mumie gehörten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Myth Hunters Altersempfehlung: ab 12