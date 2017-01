History 06:30 bis 08:00 Dokumentation Die Akte D.B. Cooper USA 2015 Stereo 16:9 Merken Am 24. November 1971 entführte ein Mann, der mit Anzug und Krawatte gekleidet war, ein Flugzeug nach Seattle, Washington. Er behauptete, eine Bombe zu haben und verlangte 200.000 Dollar in bar und vier Fallschirme. Als er das Lösegeld erhalten hatte, sprang der Mann in die Nacht hinaus und wurde nie wieder gesehen. In den 45 Jahren seit diesem Raubüberfall hat das FBI sich mehr als tausend potenziell Verdächtige angesehen, doch die Frage, wer D.B. Cooper ist, bleibt ungeklärt. Der Film begibt sich auf seine Spur und vermittelt eine exklusive Perspektive des FBI mit Zugang zu den Beweismitteln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Geoff Pierson (Narrator) Joe O'Dell (D.B. Cooper) Lily Delamere (Tina Mucklow) Andrew Stiko (Bill Mitchell) Holly Houk (Alice Hancock) Dean Bruni (First Officer Bill Rataczak) Dave Beaudrie (Harold Anderson) Originaltitel: D.B. Cooper: Case Closed? Regie: Ted Skillman Altersempfehlung: ab 12