Kinowelt 04:30 bis 06:20 Drama Flug 93 F, GB, USA 2006 16:9 Nominiert für 2 Oscars® Der 11. September 2001 beginnt für die Passagiere des Fluges United Airline 93 wie jeder andere. Doch kurz nach Start des Flugzeuges übernimmt eine Gruppe von islamistischen Terroristen die Kontrolle über die Maschine. Über geheime Telefonate mit ihren Angerhörigen erfahren die Insassen von den entführten Passagierflugzeugen und den Angriffen auf das World Trade Center und das Pentagon. Als ihnen bewusst wird, dass auch ihre Maschine entführt wird und eine fliegende Bombe ist, beschließen sie, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen und die bewaffneten Terroristen zu überwältigen, um das Flugzeug wieder in ihre Gewalt zu bringen. Die Gefahr eines möglichen Absturzes ist ihnen dabei mehr als bewusst... Schauspieler: J.J. Johnson (Captain Jason Dahl) Gary Commock (LeRoy Homer) Polly Adams (Deborah Welsh) Opal Alladin (CeeCee Lyles) Nancy McDoniel (Lorraine G. Bay) Starla Benford (Wanda Anita Green) Trish Gates (Sandra Bradshaw) Originaltitel: United 93 Regie: Paul Greengrass Drehbuch: Paul Greengrass Kamera: Barry Ackroyd Musik: John Powell Altersempfehlung: ab 12