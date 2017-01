Kinowelt 05:55 bis 08:00 Historienfilm Konfuzius CHN 2010 16:9 20 40 60 80 100 Merken Unsere Geschichte spielt in einer Zeit, in der das große Chinesische Reich noch nicht geeint ist, sondern zersplittert und gespalten durch unzählige Herrscher, die sich untereinander bekämpfen. Konfuzius wird als Berater an den Hof von Lu berufen, wo er sich durch seinen milden Herrschaftsstil jedoch schnell Feinde macht. Und obwohl er durch seine Strategie sogar einen Staatsstreich verhindern kann, wird er durch eine List des Herrschers von Qi vom Hofe gejagt. Konfuzius muss seine Familie verlassen und wandert mit einigen treuen Gefährten durchs Land, auf der Suche nach einer neuen Heimat. Er widmet sich auf der beschwerlichen Reise ins Ungewisse seiner Arbeit an antiken Schriften, die er überarbeitet und lehrt. Chow Yun-Fat ("Tiger & Dragon") liefert in diesem 22-Millionen-Dollar-Epos eine seiner eindrucksvollsten darstellerischen Leistungen ab! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chow Yun-Fat (Confucius) Xun Zhou (Nanzi) Yi Lu (Ji Sunfei) Jianbin Chen (Ji Sunsi) Lu Yao (Lu Jun) Quan Ren (Yan Hui) Ban Wang (Shu Sunwu) Originaltitel: Confucius Regie: Mei Hu Drehbuch: Khan Chan, Qitao Jiang, Yanjiang He, Mei Hu Kamera: Peter Pau Musik: Jiping Zhao Altersempfehlung: ab 16