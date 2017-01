National Geographic People 20:15 bis 21:00 Dokumentation One Ocean. One Challenge. GB 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Die "Talisker Whiskey Atlantic Challenge" ist ein knapp 4.800 Kilometer langes Ruderrennen von der Kanareninsel La Gomera bis nach Antigua in der Karibik. Sie gilt als einer der härtesten Wettkämpfe überhaupt. Athleten aus aller Welt stoßen bei dieser ultimativen Challenge körperlich an ihre Grenzen. Für fast sechs Wochen am Stück sind sie den Kräften der Natur ausgesetzt. Haushohe Wellen, Stürme, Schlafentzug und Einsamkeit stellen sie auf die Probe ihres Lebens. Die Doku "One Ocean. One Challenge." verfolgt das Rennen 2015 aus der Sicht von fünf Teams, die im Wettbewerb eine Schlüsselrolle spielten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Ocean. One Race.