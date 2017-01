National Geographic People 07:25 bis 08:10 Dokusoap Hotel India GB 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Das Taj Mahal Palace in Mumbai ist Indiens ältestes und bekanntestes Hotel. Während die Hälfte der Stadtbevölkerung bis heute in Armut lebt, zieht es die Supereichen genau hierhin - wo ein Zimmer pro Nacht bis zu 12.000 Euro kosten kann. "Der Gast ist Gott" lautet das Mantra von Generaldirektor Gaurav und seiner rund 1.500 Mitarbeiter starken Belegschaft. "Hotel India" begleitet ein halbes Jahr lang den Betrieb dieses imposanten Luxushotels. Die erste Folge zeigt u.a. die tägliche Arbeit des Minibarservices, es geht um eine opulente Cocktailparty und einen Besuch bei Langzeitbewohnerin Maria Mooers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hotel India