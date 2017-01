FOX 21:00 bis 21:45 Mysteryserie Wayward Pines Folge: 4 Freunde, Nachbarn, Gefangene USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Ethan und Theresa merken, dass in der Stadt seltsame Dinge vor sich gehen und sie versuchen das Verhalten der Bewohner zu verstehen. Zudem übernimmt Ethan die Position des Sheriffs. Ben hat indes seinen ersten Schultag. In der Schule wird er herzlich empfangen. Megan Fisher, die Frau des Bürgermeisters, kümmert sich besonders aufmerksam um ihn. Doch Ben wird misstrauisch, als Mrs. Fisher ihm immer wieder die gleichen Fragen stellt. Ethan gerät derweil in Gewissenskonflikte, als Schwester Pam ihn dazu auffordert, Peter McCall für ein Graffiti an der Hauptstraße zu bestrafen. Die Gesetze in Wayward Pines sind strikt. Die Folgen der Serie "Wayward Pines" sind nach der jeweiligen Ausstrahlung in ZDFneo über die funk App von ARD und ZDF online verfügbar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Dillon (Ethan Burke) Charlie Tahan (Ben Burke) Juliette Lewis (Beverly) Terrence Howard (Sheriff Pope) Toby Jones (Dr. Jenkins) Melissa Leo (Nurse Pam) Jason Patrick (Dr. Theo Yedlin) Originaltitel: Wayward Pines Regie: Zal Batmanglij Drehbuch: Chad Hodge, Steven Levenson Kamera: Gregory Middleton Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 16