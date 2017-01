FOX 07:30 bis 08:15 Krimiserie Navy CIS Für Evan USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Dearing hat Vance entführt und lässt keinen Zweifel mehr daran, dass er die Navy für den Tod seines Sohnes zur Rechenschaft ziehen will. Gibbs und sein Team suchen mit Hochdruck nach Möglichkeiten, ihn zu stoppen. Gibbs will Cole auf Dearing ansetzen, weil Cole zur Navy-Wächterflotte gehörte und Mikrochips von Agenten meistbietend verhökert hat. Doch der hat Lunte gerochen und erscheint nicht am verabredeten Treffpunkt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Scott Wolf (Jonathan Cole) Richard Schiff (Harper Dearing) Sheila Kelley (Victoria Dearing) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Gary Glasberg Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk