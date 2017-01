13th Street 04:10 bis 06:00 Actionfilm 21 Jump Street USA 2012 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Schmidt (Jonah Hill) und Jenko (Channing Tatum) denken mit unterschiedlichen Gefühlen an ihre gemeinsame Highschoolzeit zurück. Während Jenko ein beliebter Sportler war, war Schmidt eher der schüchterne Strebertyp. Nun sind beide bei der Polizei und fahren gemeinsam Fahrrad-Streife im Park. Als sie sich bei einer versuchten Verhaftung nicht an die Vorschriften halten, werden sie zur "21 Jump Street"-Einheit strafversetzt. Als Schüler getarnt, sollen sie an einer Highschool Jagd auf Drogenhändler machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonah Hill (Schmidt) Channing Tatum (Jenko) Brie Larson (Molly Tracey) Dave Franco (Eric Molson) Rob Riggle (Mr. Walters) Ice Cube (Captain Dickson) DeRay Davis (Domingo) Originaltitel: 21 Jump Street Regie: Phil Lord, Chris Miller Drehbuch: Michael Bacall Kamera: Barry Peterson Musik: Mark Mothersbaugh Altersempfehlung: ab 12