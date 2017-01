13th Street 22:45 bis 23:35 Krimiserie Law & Order Der einzige Zeuge (2) USA 1999 Stereo 16:9 Merken Die Staatsanwälte McCoy (Sam Waterston) und Carmichael (Angie Harmon) werfen einen Blick in die gefährliche Welt der russischen Mafia, als einige Zeugen in einem Mordfall tot aufgefunden werden und Beweismittel zerstört werden. Um die Ermittlungen sicher fortsetzen zu können, inhaftiert McCoy (Sam Waterston) die Verdächtigen, ohne ausreichend Beweise zu haben und riskiert es, ihre Bürgerrechte zu verletzen. Als sich die grauenvolle Situation weiter und weiter entwirrt, müssen McCoy und Carmichael (Angie Harmon) eine Verbindung zwischen den Mafia-Anwälten und einer Geldwäschefirma beweisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Lennie Briscoe) Benjamin Bratt (Rey Curtis) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Sam Waterston (Jack McCoy) Steven Hill (Adam Schiff) Angie Harmon (A.D.A. Abbie Carmichael) Terry Alexander (Harry Gales) Originaltitel: Law & Order Regie: Constantine Makris Drehbuch: Rene Balcer