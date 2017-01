13th Street 07:35 bis 09:20 Thriller Stepfather USA 2009 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Michael Harding (Penn Badgley) kehrt nach einem Jahr an der Militärschule nach Hause zu seiner Mutter Susan (Sela Ward) zurück. Susan hat in der Zwischenzeit David Harris (Dylan Walsh) kennengelernt und plant, ihn zu heiraten. David gibt sich höflich, freundlich und ausgesprochen hilfsbereit. Er scheint der perfekte Mann für Susan zu sein. Doch Michael bekommt mehr und mehr das Gefühl, dass mit dem Mann etwas nicht stimmt. Mit Hilfe seiner Freundin Kelly (Amber Heard) durchleuchtet er die Vergangenheit des netten David, und schon bald dängt sich ihnen ein schrecklicher Verdacht auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dylan Walsh (David Harris) Sela Ward (Susan Harding) Penn Badgley (Michael Harding) Amber Heard (Kelly Porter) Jon Tenney (Jay M. Harding) Sherry Stringfield (Leah) Paige Turco (Jackie Kerns) Originaltitel: The Stepfather Regie: Nelson McCormick Drehbuch: J. S. Cardone Kamera: Patrick Cady Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 16