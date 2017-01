Spiegel TV Wissen 04:20 bis 05:15 Dokumentation Jäger der Südsee Das Volk der Bajau GB 2014 Merken Auf seiner Reise durch das Korallendreieck lernt Will Millard die letzten Seenomaden der Erde kennen - die Bajau. Erst vor kurzer Zeit haben sie sich niedergelassen und ein Dorf gegründet, das sich mitten im Meer auf Korallenbänken befindet - Sampela. Doch ihre Lebensweise scheint in der modernen Welt keinen Platz mehr zu haben und Will möchte herausfinden, welche Perspektiven ihnen offenstehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie