Hessen 20:15 bis 21:45 Dokumentation Erlebnisreise entlang der Lahn D 2016 2017-01-30 01:15 Merken Viel Natur, Schlösser und Burgen, Klöster und Kirchen, Fachwerkstädte und malerische Dörfer machen die Lahn zu einem der romantischsten Flüsse Deutschlands. Der Film zeigt die Lahn, ihr Tal und Städte an ihrem Ufer wie Marburg, Wetzlar, Limburg oder Weilburg - in ruhigen Bildern und imposanten Flugaufnahmen, immer wieder unterbrochen durch kleine Geschichten: Geschichten über Menschen, die hier leben, über Schlösser und Türme, Handwerksbetriebe und kulinarische Entdeckungen, Naturlandschaften mit ihren Schätzen und natürlich den Fluss selbst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Erlebnisreise entlang der Lahn Regie: Heide Kegel