kabel eins 04:45 bis 05:35 Krimiserie Quincy Die Verschwörung USA 1982 16:9 HDTV Merken In einer Kleinstadt soll Quincy einen mysteriösen Mord aufklären. Der Gerichtsmediziner stößt bei seinen Recherchen auf eine handfeste Verschwörung: Gleich sechs Dorfbewohner behaupten, jeweils eine Kugel in Notwehr auf den unbeliebten Henry Moeller abgefeuert zu haben. Quincy ist mit seinem Latein am Ende. Dann erreicht ihn ein Brief, der beweist, dass Lemners Frau Jane ein Verhältnis mit Moeller hatte. Hat sie etwa ihren Liebhaber auf dem Gewissen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Quincy, M.E.) John S. Ragin (Asten) Robert Ito (Sam) Garry Walberg (Monahan) Joseph Roman (Brill) Val Bisoglio (Danny) Brion James (Henry Moeller) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Georg Fenady Drehbuch: Preston Wood Kamera: Frank R. Hale Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 6