Phoenix 10:30 bis 11:45 Reportage WeltTour New York D 2015

New York - die Stadt der Sehnsüchte und Möglichkeiten: Nirgendwo in den Vereinigten Staaten hat der amerikanische Traum eine so hohe Anziehungskraft wie in dieser Weltmetropole. Wer sich anstrengt und hart arbeitet, kann es zu Wohlstand bringen. Diese Überzeugung hat seit Generationen Menschen angelockt und der Gesellschaft Halt gegeben. Die Finanz- und Wirtschaftskrisen der vergangenen Jahre haben an dem Selbstverständnis jedoch schwer gerüttelt. Eine Mehrheit der Amerikaner glaubt mittlerweile, dass das Leben ihrer Kinder schlechter sein wird als das eigene Leben - ein Novum in der amerikanischen Geschichte. ZDF-Korrespondent Johannes Hano erzählt in der phoenix WeltTour Geschichten verschiedener New Yorker Bürger, die so facettenreich sind, wie die Millionenstadt selbst.