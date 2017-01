ORF 1 18:35 bis 18:55 Comedyserie The Big Bang Theory Keine hübschen Frauen! USA 2014 Wh. am 05.Januar, ORF1 Stereo Untertitel 16:9 Merken Penny konnte endlich eine kleine Nebenrolle in einer bekannten TV-Serie ergattern und freut sich wie eine Schneekönigin. Beim gemeinsamen Fernsehabend mit der Clique muss sie jedoch feststellen, dass ihre Szene herausgeschnitten wurde. Penny ist bitter enttäuscht, und Leonard tritt mit seinen Trostversuchen ständig ins Fettnäpfchen. Die Krise ist unausweichlich ... Sheldon versucht unterdessen, Humor wissenschaftlich zu analysieren, um lustiger zu werden - zum Leidwesen von Amy. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Steve Holland, Maria Ferrari Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6