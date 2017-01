ORF 1 18:10 bis 18:35 Trickserie Die Simpsons Homer mit den Fingerhänden USA 2011 Dolby Untertitel 16:9 Merken Homer entdeckt durch Zufall, dass er ein besonderes Talent hat: Haareschneiden. Er ist in der Lage, alle Frauen dieser Welt fantastisch zu frisieren. Die Neuigkeit geht wie ein Lauffeuer durch Springfield, so dass Homer bald einen eigenen Haarsalon eröffnet. Anfangs bereitet ihm das große Freude, aber schon bald geht ihm das Gequatsche seiner Kundinnen furchtbar auf die Nerven. Und so überlegen sich Marge und Homer, wie sie den Salon schnellstmöglich wieder schließen können. In Google-Kalender eintragen Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Anke Engelke (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpso) Originaltitel: The Simpsons Regie: Mark Kirkland Drehbuch: Peter Gaffney, Steve Viksten Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6