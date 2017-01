Schweiz 1 11:00 bis 11:20 Dokumentation Die Frauen von Wasini F 2012 Stereo HDTV Merken Wasini ist eine kleine Koralleninsel mit einem Fischerdorf im Indischen Ozean, an der Meeresgrenze zwischen Kenia und Tansania. Auf Wasini gibt es keinen Hafen, keine Autostrassen, nicht einmal ein einziges Velo, keine Elektrizität und kein fliessend Wasser, und nur wenige Menschen. Viele Einheimische sind weggezogen oder leben die Woche oder den Monat über fern der Insel. Die Frauen sind mit ihrem Schatz geblieben: mit ihrem Korallengarten. Die Idee zu diesem Projekt kam ihnen, weil die Felsen mit ihren Tierformen die Touristinnen und Touristen so faszinierten. Sie begannen, über diese Korallen zu wachen und sie zu pflegen, damit sie nicht noch mehr zerstört oder beschädigt werden. Ein Korallengarten allein ist für Reisende schon etwas besonderes. Wenn dann einmal im Monat für eine Woche das Meer aus den Mangroven den Garten überflutet, ist das ein einzigartiges Erlebnis. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Around the Sea