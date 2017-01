Niederlande 1 22:05 bis 23:00 Sonstiges Depressiegala NL 2017 HDTV Merken Met deze televisiepremière willen de makers het taboe op depressie wegnemen zodat mensen erover durven praten. 'Praten is de belangrijkste stap', benadrukt Anita Witzier. "Want pas dan kunnen we de signalen van een depressie op tijd herkennen en er wat aan doen." Coming-out: Tijdens het gala is er een gesprek met onder anderen Laura van Kaam. Zij had kort geleden haar coming-out. Met heel Nederland deelde ze via Facebook haar depressie, een dappere move. Haar coach en "tante" Karin Bloemen, zelf een ervaringsdeskundige, zoekt haar op voor een eerlijk gesprek over hun demonen. Ook Mike Boddé, René van der Gijp en Martine Sandifort vertellen hoe zij uiteindelijk ervoor kozen om hun ziekte te delen met hun omgeving en wat hun ervaringen, positief dan wel negatief, daarmee zijn. Begrip: Depressieve klachten vormen bij jongeren en jonge vrouwen de meest voorkomende gezondheidslast. Eén op de vijftien jongeren en één op de twintig volwassenen hebben er last van. Er is meer aandacht nodig om deze volksziekte, inmiddels in de top drie van gezondheidsproblemen, te voorkomen. 'De meeste mensen realiseren zich niet wat een depressie is en hoe het voelt', zegt Anita Witzier. "Door erover te informeren op televisie kunnen we een groot stuk onwetendheid de wereld uithelpen en kan er meer begrip ontstaan voor deze ziekte." In Google-Kalender eintragen Moderation: Anita Witzier