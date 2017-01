Niederlande 1 20:30 bis 21:25 Sonstiges Tussen Kunst en Kitsch Cobra Museum Amstelveen NL 2016 HDTV Merken Vanuit het Cobra Museum in Amstelveen taxeert expert Willem de Winter een schilderij van een winterlandschap. In het begin van de negentiende eeuw hadden we een kleine ijstijd in Nederland, met ijskoude winters. Zo'n winters tafereel, compleet met schaatsers, koek-en-zopie, een molen en poort is hier prachtig vastgelegd door de schilder Charles Leickert. De huidige eigenaar werkte in de verlichting en heeft dit schilderij in de jaren zeventig eens geruild met de directeur van een verlichtingszaak voor een steen die zo'n tweeduizend gulden waard was. Heeft hij destijds een goede deal gesloten? Verder een zogeheten bootjesketting. Die term is afkomstig van het Franse 'boîte à portret'. Dit waren doosjes met aan de bovenkant een portretje, die later naar juwelen werden vertaald met ovale miniaturen. Dergelijke colliers kwamen voornamelijk in Friesland, Groningen en in de Zaanstreek voor. Meestal zijn ze echter gemaakt van granaat of met rood en wit glas. Dit is de eerste keer dat expert Martijn Akkerman er een met blauw glas ziet. Hoeveel is dit unieke exemplaar waard? In Google-Kalender eintragen Moderation: Frits Sissing Originaltitel: Tussen kunst en kitsch