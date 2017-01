ATV 22:25 bis 23:25 Reportage ATV Die Reportage Alles für die Katz und den Hund Alles für die Katz und den Hund A 2017 2017-01-30 03:00 Stereo Merken Egal ob Hund, Katze oder Hamster über 3 Millionen Haustieren schenken die Österreicher ihre Zuneigung. Sie hegen und pflegen ihre Lieblinge und bringen viel Zeit und Geld für sie auf vom Zahnbleeching bis zur privaten Theatervorführung für gelangweilte Katzen. Wo Tierbesitzer aufeinander treffen gibt es meistens nur ein Gesprächsthema. Ein solcher Hot Spot sind die Wartezimmer der Tierarztpraxen. Hier gehen die Emotionen schon mal hoch bei Mensch & Tier. Auch die Angst vorm Arzt ist weitverbreitet unter Vierbeinern. Als Tierflüsterer kann Dr. Amman mit seinen Patienten kommunizieren und weiß daher über die Sorgen und Stressfaktoren der Patienten. Aber nicht alle Tiere sind gleich gesprächig. An diesem Tag hilft er Pferd Zotti wieder mehr Pferd zu sein und er spricht mit einer Krähe, die anscheinend Innenarchitektin ist... Die Katze liegt auf Platz 1 des Haustier-Rankings. Vielen dieser Samtpfoten ist im Alltag langweilig und sie werden verhaltensauffällig. Abhilfe dafür sucht Frau Ott mit einer Katzenperformance. Dazu kommen die Künstler zu ihr Nachhause um ihre 2 Katzen mit einer Aufführung zu animieren indem 2 Künstler katzengleich durch die Wohnung turnen. Im Wartezimmer von Tierarzt Dr. Udvardi herrscht Hochbetrieb. Ein Dackel ist eifersüchtig weil Herrchen andere Patienten fotografiert. Eine 80kg-Dogge schließt Freundschaft mit einem Kaninchen. Und Hund Sunny ist nervös vor seiner Operation: er bekommt Goldimplantate in die Hüften. Für diese kostspielige Angelegenheit verzichtet das Herrchen sogar auf den Sommerurlaub... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ATV Die Reportage