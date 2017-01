ATV 21:20 bis 22:25 Dokusoap Die Flugretter - jede Sekunde zählt A 2016 Stereo Merken Ob Herzinfarkt, Schlaganfall oder Verkehrsunfall. Täglich stellen sich die Christophorus-Crews den unterschiedlichsten Herausforderungen. Wenn es um Leben oder Tod geht, zählt für Menschen, die intensivmedizinisch betreut werden müssen, meist jede Minute. Auf einer Skipiste in der Steiermark ist eine Dame auf einer sehr steilen Piste gestürzt und kann nicht mehr weiterfahren. Das Einsatz Team des Christophorus 12 wird gerufen, da die Dame nur mit dem Hubschrauber aus der Bergrinne gerettet werden kann. Der Einsatz verlangt von dem erfahrenen Kapitän Helmut Holler einiges ab. In Präzisionsarbeit bringt der Pilot den Sanitäter und den Arzt mit dem Bergungsseil zur Unfallstelle, wo sie die Verletzte bergen. Auch der nächste Einsatz verlangt dem Flugrettungsteam einiges ab. Bei einer Dame, die einen Herzstillstand erleidet, müssen Wiederbelebungsmaßnahmen getroffen werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Flugretter - jede Sekunde zählt