ATV 2 22:25 bis 00:04 Thriller God's Army III - Die Entscheidung USA 2000 2017-01-30 02:15 Stereo Der Prediger Danyael ist der Sohn einer Sterblichen und eines Engels. Er selbst hat aber keinerlei Kenntnis von seiner ungewöhnlichen Abstammung. Erst seine tödliche Verwundung durch einen Attentäter und seine baldige Auferstehung machen die Begegnung mit Erzengel Gabriel möglich, der ihn über seine wahre Bestimmung aufklärt. Danyael soll die Vernichtung der Menschheit durch eine grausame Armee von Racheengel verhindern. Und seine Feinde lassen nicht lange auf sich warten: Der niederträchtige Engel Zophael versucht, den Halbengel endgültig zu töten. Dazu ist ihm jedes noch so teuflische Mittel recht. Schauspieler: Christopher Walken (Gabriel) Vincent Spano (Zophael) Dave Buzzotta (Danyael) Kayren Ann Butler (Maggie) Steve Hytner (Joseph) Brad Dourif (Zealot) Scott Cleverdon (Pyriel) Originaltitel: The Prophecy 3: The Ascent Regie: Patrick Lussier Drehbuch: Carl V. Dupré, Joel Soisson Kamera: Nathan Hope Musik: Steve Boeddeker Altersempfehlung: ab 18