ATV 2 20:15 bis 22:25 Krimi Der große Eisenbahnraub GB 1979 2017-01-30 00:05 20 40 60 80 100 Merken Jeden Monat wird mit der Bahn eine beträchtliche Menge an Goldbarren von London zum Hafen von Folkstone transportiert, wo sie als Sold für die englischen Soldaten auf der Krim verschifft werden. Ausgerechnet auf diese wertvolle Fracht hat der gleichermaßen charmante sowie hinterlistige Gentleman-Gauner Edward Pierce ein Auge geworfen. Gemeinsam mit seiner attraktiven Freundin Miriam und dem Schlüssel- und Tresorspezialisten Agar plant er den wohl spektakulärsten Diebstahl aller Zeiten. Doch zuerst gilt es die vier Tresorschlüssel ausfindig zu machen und Scotland Yard auszutricksen, um in den Zug zu gelangen. Allerdings hält die abenteuerliche Fahrt selbst noch einige weitere Überraschungen für das Gaunertrio bereit?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean Connery (Edward Pierce / John Simms / Geoffrey) Donald Sutherland (Robert Agar) Lesley-Anne Down (Miriam / Madame Lucienne / Miss Brigid Lawson) Alan Webb (Edgar Trent, Präsident Huddleston und Bradford Bank) Wayne Sleep (Clean Willy) Malcolm Terris (Henry Fowler) Robert Lang (Inspector Sharp) Originaltitel: The First Great Train Robbery Regie: Michael Crichton Drehbuch: Michael Crichton Kamera: Geoffrey Unsworth Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 12