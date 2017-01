DR Kultur 21:30 bis 22:30 Sonstiges "Auf der Suche nach Chet Baker" Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Bill Moody Merken Chet Baker, der erste Popstar des Jazz, feiert in den 50er-Jahren seine größten Erfolge, aber Drogen ruinieren seine Karriere. Dann gelingt Baker ein Comeback in Europa. Doch am 13. Mai 1988 stürzt er in Amsterdam aus dem Fenster eines Hotels und stirbt. Jazzpianist Evan Horne glaubt nicht an einen Unfall und nimmt die Ermittlungen auf. Er stolpert zwischen Grachten und Coffee Shops von Rätsel zu Rätsel. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Martin Engler (Avan Horn), Michael Wittenborn (Ace Buffington), Wolf-Dietrich Sprenger (Fletcher Page), Yorck Dippe (Edward DeHaas), Tim Grobe (Inspector Decker), Fjodor Olev (Darren Mitchell), Barbara Nüsse (Margo Heiland), Jens Rachut (Van Gogh), Jürgen Regie: Wolfgang Seesko Musik: Vladislav Sendecki