Deutschlandfunk 21:05 bis 22:50 Sonstiges Grundton D 2016 Konzert und Denkmalschutz (9) Brecht Reloaded. Lieder von Kurt Weill und Hanns Eisler nach Texten von Bertolt Brecht Merken Wie in einer Art Industrie-Krypta fühlt man sich, wenn man den mehr als 80 Meter hohen Scheibengasbehälter betritt, der sich auf dem Gelände des Gaswerks im Augsburger Stadtteil Oberhausen befindet. In diesem spektakulären Bauwerk trafen vergangenen September einige der spannendsten und vielseitigsten Jazzmusiker der Gegenwart aufeinander: Pianist Uri Caine, Sänger Theo Bleckmann, Geigerin Joyce Hammann, Klarinettist Chris Speed und DJ Olive an den Plattentellern. Im Rahmen der Deutschlandfunk Benefizreihe "Grundton D - Konzert und Denkmalschutz" setzten sie sich kreativ mit dem Erbe eines berühmten Augsburgers auseinander: Bertolt Brecht. Die Vertonungen seiner Texte durch Kurt Weill und Hanns Eisler wurden zum Ausgangspunkt einer faszinierenden Klangreise. In Google-Kalender eintragen Moderation: Jochen Hubmacher Gäste: Gäste: Theo Bleckmann (Gesang), Uri Caine (Klavier), Joyce Hammann (Violine), Chris Speed (Klarinette), DJ Olive

